KAR KÜREYEN İŞ MAKİNESİ UÇURUMA YUVARLANDI; 2 YARALI

ÇAYELİ, RİZE (DHA) - RİZE'de kar küreyen iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu, 2 işçi yaralandı.

Çayeli ilçesi Büyükköy Beldesi'nde kar temizleme çalışması yapan Büyükköy Belediyesi'ne ait iş makinesi operatörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gümüştaş Mahallesi mevkiinde 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile İl Özel İdaresi, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla yaralı Resul Güner ve Resul Yılancı ekiplerce yola çıkarıldı. Çayeli Devlet Hastanesinde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.