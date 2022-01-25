KAR KÜREME ÇALIŞMALARINA İTFAİYE ARACI DA KATILDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAR KÜREME ÇALIŞMALARINA İTFAİYE ARACI DA KATILDI

İSTANBUL'da dün gün boyu devam eden kar yağışının ardından yollar kapanınca itfaiye araçları da yolları açmak için çalıştı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da dün gün boyu devam eden kar yağışının ardından yollar kapanınca itfaiye araçları da yolları açmak için çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da dün yaşanan yoğun kar yağışının ardından yollar kapanıp trafik durma noktasına geldi. Kar küreme araçlarının çalışmaları yeterli olmayınca itfaiye aracı da yolları açmak için yardıma geldi. İtfaiye aracının mahsur kalanlara ulaşmak için kar kürediği anlar kameraya yansıdı.

KAR KÜREME ÇALIŞMALARINA İTFAİYE ARACI DA KATILDI

KAR KÜREME ÇALIŞMALARINA İTFAİYE ARACI DA KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, İtfaiye, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title