KAR KÜREME ÇALIŞMALARINA İTFAİYE ARACI DA KATILDI

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da dün gün boyu devam eden kar yağışının ardından yollar kapanınca itfaiye araçları da yolları açmak için çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da dün yaşanan yoğun kar yağışının ardından yollar kapanıp trafik durma noktasına geldi. Kar küreme araçlarının çalışmaları yeterli olmayınca itfaiye aracı da yolları açmak için yardıma geldi. İtfaiye aracının mahsur kalanlara ulaşmak için kar kürediği anlar kameraya yansıdı.