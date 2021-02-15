Kar küreme çalışmalarına belediye başkanı da katıldı
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Kar küreme çalışmalarına belediye başkanı da katıldı

15.02.2021 11:36 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:39
Kar küreme çalışmalarına belediye başkanı da katıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kentte 36 saattir karla mücadele eden ekiplere destek olmak için kar küreme çalışmalarına katıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kentte 36 saattir karla mücadele eden ekiplere destek olmak için kar küreme çalışmalarına katıldı. Helvacıoğlu, kürekle yol ve kaldırımların üzerindeki karları temizledi. Trakya'da etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için Keşan Belediyesi ekipleri, sabah erken saatlerden itibaren ana arterlerden başlayarak, kar küreme çalışması yaptı. Çalışmalara esnaflar da iş yerlerinin önündeki karı küreyerek destek verdi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, çarşı ve sokaklarda yapılan çalışmaları denetlemeye çıktı. Ekiplere yardımcı olabilmek için yollardaki kar ve buzları temizleme çalışmalarına katıldı.

'KAR BEREKETTİR'Başkan Helvacıoğlu, belediye ekiplerinin yaklaşık 36 saattir aralıksız olarak karla mücadele ettiklerini belirterek, "Kar berekettir. Oldukça bereketli yağdı. Baraj ve göllerimize ilaç gibi geldi. Ancak yaşamı da olumsuz etkiledi. Yol ve kaldırımlar karla kaplandı. Ana arterlerimizi hep açık tuttuk. Ancak bazı ara sokaklarımızda kar birikintileri var. Biz, iş makinelerimiz ve bütün personelimizle birlikte sahadayız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, acil durum olmadıkça araçlarıyla dışarı çıkmamaları" dedi.


Kar küreme çalışmalarına belediye başkanı da katıldı
Kar küreme çalışmalarına belediye başkanı da katıldı
Kar küreme çalışmalarına belediye başkanı da katıldı
Kar küreme çalışmalarına belediye başkanı da katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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