Kar Kiraz Kuşu'nun hikayesi anlatıldı

21.09.2019 17:39

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü bir başka Manisalı Yazar Orhan Haşim Elmalı yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, aylık kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Kültür Merkezi Lale Salonu'nda Manisalı yazarları ağırladı. Yazar Sibel Karabulut'un ilk kitabı olan 'Kar Kiraz Kuşu'nun söyleşi ve imza gününe Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve Manisalı kitap ve edebiyat dostları katıldı. Moderatörlüğünü bir başka Manisalı Yazar Orhan Haşim Elmalı'nın yaptığı söyleşide Yazar Sibel Karabulut, 'Kar Kiraz Kuşu'nun hikayesini ve yazarlık ile okurluk arasındaki düşünsel geçişlerini anlattı. Yaklaşık bir saatlik söyleşinin ardından Manisalı Yazar Sibel Karabulut, Lale Fuaye Salonu'nda kitabını imzaladı.

Kaynak: Bültenler