Kar keyfini sokaklarda snowboard yaparak çıkardı

Bolu'da, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından aracın arkasına bağladığı halata tutunan bir genç kentin karla kaplı yollarında snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

BOLU (İHA) - Bolu'da, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından aracın arkasına bağladığı halata tutunan bir genç kentin karla kaplı yollarında snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Bolu'da, dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun kar yağışının ardından kentteki cadde ve sokaklar karla kaplandı. Karla kaplı sokakların tadını çıkarmak isteyen bir genç, aracın arkasına taktığı halata tutunarak sokaklarda snowboard yapmanın heyecanını yaşadı.

Kalıcı konutlar mevkiinde snowboard yapmanın keyfini yaşayan gencin eğlenceli anlarını vatandaşlar meraklı bakışlarla izledi. - BOLU

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