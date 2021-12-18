Kar kazaya neden oldu, savrulan araç şarampole uçtu - Haberler
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Kar kazaya neden oldu, savrulan araç şarampole uçtu

Kar kazaya neden oldu, savrulan araç şarampole uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta yağan kar kazaya neden oldu, savrulan araç şarampole uçtu, 1kişi yaraladı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta yağan kar kazaya neden oldu, savrulan araç şarampole uçtu, 1kişi yaraladı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ta Kızılkavraz yolu Küpecik köyü yakınlarında meydana geldi. M.Y. Yönetimindeki 58 ABH 953 plakalı Toyota marka otomobil Sivas istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole uçtu. Beş kişinin bulunduğu araçtaki yolcularda M.Y. Yaralandı. Yaralı ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın yağan karın ektisi ile yolunda kayganlaşmasının neden olduğu ileri sürüldü. - SİVAS

Kar kazaya neden oldu, savrulan araç şarampole uçtu

Kar kazaya neden oldu, savrulan araç şarampole uçtu

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