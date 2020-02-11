Kar Karadeniz'de yaşamı olumsuz etkiliyor

11.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:34

Karadeniz Bölgesi'nde hafta sonu etkili olan kar yağışı dolayısıyla 6 ilde 320 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, hafta sonu yağan karın ardından Akçaabat'ta 2, Araklı'da 2, Düzköy'de 2, Çarşıbaşı'nda 4, Hayrat 3, Çaykara 5, Vakfıkebir 9, Beşikdüzü 3 ve Şalpazarı'nda 5 olmak üzere toplam 35 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kar temizleme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Rize

Rize İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçeler dahil toplam 60 köy ile Çamlıhemşin ilçesinde bazı mahallelere ulaşılamıyor.

Ekipler, kapalı köy ve mahalle yollarının açılması için çalışmalara devam ediyor.

Gece sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle buzlanma meydana gelen kentte, merkeze bağlı ara sokaklarda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

Belediye ekipleri, vatandaşları toplu taşıma araçlarını kullanmaları ve çalışmaları engellememek için yol kenarlarına araç parkı etmemeleri konusunda uyardı.

Belediye ekipleri 35 iş makinesiyle kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Çamlıhemşin ilçe merkezinde ise hava sıcaklığının düşmesi sonucu yer yer bir metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Araç sürücüleri buzla kaplanan araçlarını temizlemek için büyük uğraş verdi.

Yetkililer, gün içerisinde hava sıcaklığının yükselmesiyle oluşabilecek çığ ve buz kopmalarına karşı vatandaşları uyardı.

Karayolları ekipleri ise ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışıyor.

Artvin

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre merkezde 4, Ardanuç'ta 5, Arhavi'de 17, Borçka'da 2, Şavşat'ta 7, Hopa'da 12 olmak üzere 47 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını açmak için çalışmalarına sürdürürken Karayolları ekipleri ise Artvin-Ardahan kara yolu Sahara geçidinde trafiğin aksamaması için tuzlama yapıyor.

Artvin şehir merkezinde hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi üzerine açıktaki su boruları ve su saatlerinde donma oluştu.

Belediye yaptığı anonslarla donmalara bağlı yaşanan su kesintilerinin önüne geçilmesi için açıktaki su boruları ve saatlerinin muhafaza edilmesi uyarısında bulundu.

Öte yandan, kentin önemli kız turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Tesisleri'nde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.

Giresun

Giresun merkezde 7, Alucra'da 1, Bulancak'ta 6, Çanakçı'da 7, Dereli'de 14, Doğankent'te 2, Espiye'de 14, Eynesil'de 8, Görele'de 40, Keşap'ta 20, Piraziz'de 1, Tirebolu'da 29, Yağlıdere'de 5 olmak üzere 154 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını açmak için aralıksız çalışıyor.

Gümüşhane

Gümüşhane İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 3, Kürtün'de 9 ve Torul'da 9 olmak üzere toplam 21 köy yolu kardan dolayı ulaşıma kapalı.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bayburt

İl Özel İdaresi yetkilileri, Aydıntepe ilçesine bağlı 3 köy yolunun ulaşıma kapalı bulunduğunu, söz konusu yolların açılması için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Kaynak: AA