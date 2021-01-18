'Kar kaplanları' zorlu kar mesaisinde

Ağrı'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamayan 273 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Ağrı'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamayan 273 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde kapalı yolların açılması için oluşturulan kar timleri, kilometrelerce uzunluktaki yolları açmak için büyük çaba harcıyor.

İl Özel İdaresince hazırlanan Karla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde, 78 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil ekiple karla mücadele çalışması yapılan kentte, ekipleri en çok, açılan yolların fırtına nedeniyle yeniden kapanması zorluyor.

"Kar kaplanları" olarak da adlandırılan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımın kesintisiz sağlanması için 7/24 esasına göre çalışıyor.

Kar temizleme ve yol açma çalışmalarında görevli greyder operatörü Mehmet Ali Dayanmaz, gazetecilere, bölgede kışın çetin geçtiğini ve gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Fırtınanın kendilerini zorladığını belirten Dayanmaz, "Yol açmada önceliği, acil olan diyaliz ve doğum vakalarının olduğu köylere veriyoruz. Fırtına, açtığımız yolu tekrar kapatıyor. Biz de dönüp tekrardan yolu açıyoruz. Tek gayemiz yolları sürekli açık tutmak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez