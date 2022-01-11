Kar kapıya dayandı, lastikçilerde yoğun mesai

Kış mevsimi etkisini gösterdi, araçlarının lastiklerini kış lastiğiyle değiştirmek isteyen sürücüler oto sanayilerin yolunu tuttu. Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiğini, uzmanlar kış şartlarında tüm sürücülere öneriyor.

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibariyle başlamıştı. Kış lastiklerini taktırmak ve araçlarının kış bakımlarını yaptırmak isteyen sürücüler oto sanayilerin yolunu tuttu. Kış şartları bu dönemde yurdun büyük bölümünde etkisini artırırken uzmanlar tüm araçların zorlu kış şartlarında lastiklerini değiştirmesini öneriyor. Bazı sürücüler kış lastiklerinde maliyetten dolayı ikinci el az kullanılmış lastikleri tercih ederken bazıları ise sıfır lastik almayı tercih ediyor. Tam takım üst kalite sıfır lastik yaklaşık 3 bin liradan başlıyor. Lastik fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 80'e yakın fiyat artışı göze çarpıyor.

"Kış lastiği her zaman hayat kurtarır"

Kış lastiği mesaisinin başladığını söyleyen Adem Kaygun, "Kışlık bakımda en önemli faktörler arasında kış lastikleri bulunuyor. Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu var. Hususi araçlarda da buna dikkat edilmesi gerekiyor. Can sağlığı için herkesin kış lastiği kullanması lazım. 4 mevsim lastikler yoğun kar yağışı olmayan bölgelerde işe yarayabilir. Kar yoğunluğu yoğun yerlerde sadece kar lastiği yetmeyebilir, zincir kullanımı da uygun olabilir. Kış lastiği her zaman hayat kurtarır. Havaların soğumasıyla bir yoğunluğumuz oldu. Bazı vatandaşlar kar yağışını bekliyor, bu hataya düşmesinler. Kış lastiklerini geç olmadan taktırsınlar. İki lastik takmak işe yaramaz. Araç 4 teker üzerinde hareket ediyor. Yazın kış lastiği kullanmak tehlikelidir. Kış lastiği yaz mevsiminde ıslak havalarda kayabilir. 4 lastiğin değişim bedeli 100 liradan başlıyor 150 liraya kadar çıkabiliyor. Kış bakımında sadece lastik değil, antifriz de olması gerekiyor" dedi.

"Kış lastiği fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 80 artış var"

Yasal uygulama olarak 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği kullanım zorunluluğundan bahseden Bahadır Caniklioğlu, "Bireysel vatandaşlar da kış lastiklerini takmaya başladılar. Araç sahibi vatandaşlar için bir zorunluluk yok. Kış lastiğini mevsiminde takmak gerekiyor. Kış lastiği eksi 10 dereceye kadar yumuşaklığını koruyan bir plastik. Lastik fiyatlarında artış meydana geldi. Geçen seneye göre yüzde 80 oranında bir fiyat artışı oldu ancak bu fiyatlar biraz geriledi. Dört adet kış lastiği fiyatı 2 bin 900 liradan başlıyor. Marka ve özelliklerine göre de 4 bin ila 4 bin 500 lira civarına kadar çıkabiliyor. İkinci el lastikleri kullananlarda var ancak ne kadar faydalı olur bilemiyoruz. Karlı havalarda tüm sürücülerin kış lastiği kullanmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet