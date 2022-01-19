Kar, Kapadokya'ya çok yakıştı

NEVŞEHİR (İHA) - yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Kapadokya'nın eşsiz güzellikteki peribacalarını adeta gelinlik giymiş gibi süsledi.

Nevşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Kapadokya bölgesini de etkisi altına aldı. Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen turistler hem karın hem de manzaranın tadını çıkardı. Kar yağışı, Kapadokya bölgesini gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler için eşsiz bir doğa görüntüsü oluştu. Karlar altındaki peribacaları ve gökyüzündeki onlarca balon, bölgeyi gezen fotoğraf meraklısı yerli ve yabancı turistler için de mükemmel enstantaneler verdi.

Turizm İşletmecisi Mehmet Dinler, Kapadokya'nın en romantik döneminde olduğunu söyleterek, "4 mevsim ziyaret edilen Kapadokya, karların etkisiyle adeta gelinliğini giydi. Yılın en romantik dönemindeyiz. Özellikle sömestr tatili nedeniyle çocuklu ailelerden kış turizmi devam eden Erciyes'den günübirlik Kapadokya turlarına ilgi arttı. Sıcak iklimlerden gelen yabancı turistlerden Malezya ve Endonezya'dan gelen turistler karın keyfini çıkartıyorlar. An itibariyle devletimizin yoğun çalışmalarıyla ulaşım ağımızda hiçbir aksaklık yok. Tüm yollarımız açık. Ziyaretçilerimizi Kapadokya'nın keyfini çıkartmak için bekliyoruz" dedi.

BÖLGEYE GELEN TURİSTLER KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Soğuk havaya aldırış etmeden kar topu oynayan yerli turistler, bölgede turistlerin en çok ziyaret ettikleri merkezlerden biri olan Göreme Açık Hava Müzesinde soğuk havaya aldırış etmeden bölgeyi gezmeye devam etti. Beyaza bürünen bölgede balonlarla bol bol fotoğraf çeken yerli ve yabancı turistler, Kapadokya'nın eşsiz güzelliği karşısında hayranlıklarını dile getirdi. Bölgeyi gezen turistler, Kapadokya bölgesinin çok güzel ve başka bir gezegen gibi olduğunu ifade etti.

Meksikalı gruba rehberlik eden Gökhan Kılıç, "Şu an Meksikalı bir grup ile Kapadokya'dayız. Bizim için çok güzel bir ambiyans oldu. Biz kar görmeye alışığız ama gruptaki misafirlerimiz bu kalınlıkta kar görmeye alışık değiller. Kapadokya yazında güzel ama özellikle kış aylarında kar örtüsüyle, peribacalarıyla, diğer ören yerleri ve volkanik oluşumlar olsun gerçekten çok dikkat çekiyor. Özellikle Türk vatandaşlarımız için söylüyorum, bu mevsimde Kapadokya'yı ziyaret edin derim. Çok güzel bir ambiyans var" şeklinde konuştu.

(Asım Çapacı/İHA)