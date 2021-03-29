Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu dağlar kar kaplanlarıyla aşılıyor
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Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu dağlar kar kaplanlarıyla aşılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu dağlar kar kaplanlarıyla aşılıyor

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan sarp dağlık yollar, kar kaplanlarının zorlu çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan sarp dağlık yollar, kar kaplanlarının zorlu çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 10 köy, 21 mezra yolu ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten il özel idaresi ekipleri, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu alanda zorlu çalışma yürüttü. İş makinelerinin geçtiği bölgelerde kardan tüneller oluşurken, çığ tehlikesinin bulunduğu zorlu coğrafyada 4 günlük çalışmayla karlı dağları aşan kar kaplanları, kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açtı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Maşallah Yıldız, "159 köy yolumuz kapalıydı. Bugün itibariyle tüm köy yollarımızı ulaşıma açtık. Şu anda kapalı köy yolumuz kalmadı" dedi. - MUŞ

Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu dağlar kar kaplanlarıyla aşılıyor
Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu dağlar kar kaplanlarıyla aşılıyor
Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu dağlar kar kaplanlarıyla aşılıyor
Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu dağlar kar kaplanlarıyla aşılıyor
Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu dağlar kar kaplanlarıyla aşılıyor
Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu dağlar kar kaplanlarıyla aşılıyor
Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu dağlar kar kaplanlarıyla aşılıyor
Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu dağlar kar kaplanlarıyla aşılıyor
Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu dağlar kar kaplanlarıyla aşılıyor
Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu dağlar kar kaplanlarıyla aşılıyor
Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu dağlar kar kaplanlarıyla aşılıyor
Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu dağlar kar kaplanlarıyla aşılıyor
Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu dağlar kar kaplanlarıyla aşılıyor
Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu dağlar kar kaplanlarıyla aşılıyor
Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu dağlar kar kaplanlarıyla aşılıyor
Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu dağlar kar kaplanlarıyla aşılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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