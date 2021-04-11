Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Selim-Göle kara yolu açıldı
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Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Selim-Göle kara yolu açıldı

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Selim-Göle kara yolu açıldı

Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki yol, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.

Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki yol, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kasım ayında etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Selim-Göle kara yolunda çalışma başlattı.

Nisan ayına rağmen kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede 2 greyder ve 1 rotatifle çalışma yürüten ekipler, 1700 rakımdaki Kızılgedik Geçidi'nde yolda biriken karları temizlemekte zorluk çekti.

Ekipler, 1 hafta süren çalışma sonucu iki ilçe arasındaki mesafeyi kısaltan Selim-Göle kara yolunu açmayı başardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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