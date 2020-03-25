Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Hakkari'de çalışmalar sürüyor Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Hakkari'de çalışmalar sürüyor Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yolda ekskavatör yardımıyla çalışmalar yürütülüyor Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yolda ekskavatör yardımıyla çalışmalar yürütülüyor.

Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Hakkari'de çalışmalar sürüyor

Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yolda ekskavatör yardımıyla çalışmalar yürütülüyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yolda ekskavatör yardımıyla çalışmalar yürütülüyor.

Şemdinli'de kapalı olan yüksek kesimlerdeki yollar il özel idaresi karla mücadele ekibi tarafından açılmaya devam ediyor. Şemdinli ilçesindeki Fidan Tepe yolunda da yer yer kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede karla mücadele çalışmaları sürüyor. Dozer ve kepçeyle açılmayan yol, ekskavatör yardımıyla güçlükle yürütülüyor.

Kaynak: İHA