Van'da, 5 metreyi bulan kar ile zorlu mücadele

VAN'ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kapanan yolları açmak için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı ve iş makinelerinin kara gömüldüğü, İran sınırındaki 3 bin 400 rakımlı yaylada zorlu çalışma yürütüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kardan dolayı kapanan yerleşim yerlerinin yollarını açmak için yoğun mücadele yürütüyor. Kırsal bölgelerde yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapalı olan mahalle ve mezra yolları, ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Bahçesaray ilçesine bağlı Çimenli mezrası, Başkale'ye bağlı Yukarı Dallı ve Aydemir mahalleleri ile Aşağı Dallı ve Doyum mezralarının yolları, ekiplerin yürüttüğü yoğun çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

KAR KALINLIĞI, İŞ MAKİNESİNİN BOYUNU AŞTIVan merkeze 190 kilometre, Başkale ilçesine de 85 kilometre uzaklıkta bulunan, 3 bin 400 rakımlı İran sınırındaki yayla yollarının açılması için ise yoğun mücadele yürütülüyor. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yayla yolunda çalışma yaparken, iş makineleri neredeyse kara gömüldü. Büyükşehir Belediyesi iş makinesi operatörü Cemil Tekçe, "6 gündür sınır hattımızda ulaşımı sağlamak için çalışıyoruz. Sürekli buradayız. Şartlarımız maalesef çok zorlu. Şu anda da İran sınırında bulunan Meydan Karakolu'muzun yolunu açıyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.Öte yandan Başkale Doyum mezrası yolu ise olası çığ tehlikesi nedeniyle ekipler tarafından ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ