KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ - Haberler

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KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUŞ'ta, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı Hasköy-Mutki karayolunda temizleme çalışması yürüten ekipler, tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgede zorlukla ilerliyor.

MUTKİ, BİTLİS (DHA) - MUŞ'ta, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı Hasköy- Mutki karayolunda temizleme çalışması yürüten ekipler, tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgede zorlukla ilerliyor.

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle, Hasköy-Mutki karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, karayolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgede ekipler, zorlu bur çalışma mücadele yürütüyor.

KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ

KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ

KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ

KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ

KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ

KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ

KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ

KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ

KAR KALINLIĞININ 5 METREYİ AŞTIĞI KARAYOLUNDA ZORLU MESAİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Fırtına, Hasköy, Mutki, kar, Güncel, Haberler

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