KASTAMONU - Kar kalınlığının 40 santimetreye yaklaştığı Ilgaz Dağı havadan görüntülendi

KASTAMONU (AA) - Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı dron ile görüntülendi.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışıyla dağ ağaçlarla birlikte beyaza büründü. Bölgede yaklaşık 40 santimetreye ulaşan kar ile dağın bazı bölgelerinde etkili olan sis, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Beyaz örtüye bürünen Ilgaz Dağı dron ile havadan da görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Ilgaz'ın her mevsim ayrı güzel olduğunu söyledi.

Karla kaplı dağın adeta gelinlik giydiğini belirten Keleş, "Yeni bir yıla girmek üzereyiz. Özellikle ağaçların kuzey yamaçlarına yığılan karlar çok güzel görüntüler oluşturuyor. Bir zamanlar kartpostallarda kalan güzellikler, şu anda Ilgaz'ımızın kuzey yamaçlarında çamların üzerinde adeta bir yorgan gibi ağaçları kapatmış durumda." dedi.

Yeni teknolojilerle insanların bu güzellikleri görebildiklerini belirten Keleş, "Bir zamanlar bu güzellikleri sadece uçaktan görebiliyorduk. Bazı şanslı kişilerin görebildiği bu görüntüleri artık dron sayesinde herkes görebilmekte. Dron ile ağaçlar yukardan bambaşka gözüküyor." diye konuştu.