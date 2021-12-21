KAR KALINLIĞININ 40 SANTİMETREYE ULAŞTIĞI AĞRI'DA 69 KÖYÜN YOLU KAPANDI - Haberler
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KAR KALINLIĞININ 40 SANTİMETREYE ULAŞTIĞI AĞRI'DA 69 KÖYÜN YOLU KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AĞRI'da 3 günden beri aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle 69 köyün yolu ulaşıma kapandı.

AĞRI (DHA) - AĞRI'da 3 günden beri aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle 69 köyün yolu ulaşıma kapandı. Ağrı'da hafta sonu başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken yüksek kesimlerde kırsalda 40 santimetreye ulaştı. Yağış sebebiyle 69 köyün yolu ulaşıma kapandı. Ağrı İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. 82 iş makinası, 91 personel ve 8 mobil ekip kapanan yolları ulaşıma açıyor. Kar kaplanları olarak bilinen ekipler, kar kalınlığının yüksek olduğu bazı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

KAR KALINLIĞININ 40 SANTİMETREYE ULAŞTIĞI AĞRI'DA 69 KÖYÜN YOLU KAPANDI

KAR KALINLIĞININ 40 SANTİMETREYE ULAŞTIĞI AĞRI'DA 69 KÖYÜN YOLU KAPANDI

KAR KALINLIĞININ 40 SANTİMETREYE ULAŞTIĞI AĞRI'DA 69 KÖYÜN YOLU KAPANDI

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