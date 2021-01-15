Kar kalınlığının 35 santimetre olduğu Bitlis'te, 160 köy yolu kapandı

BİTLİS ve çevresinde, 2 gündür kar yağışı etkili olurken, kent merkezindeki kar kalınlığı, 35 santimetreye ulaştı. Şehirde 160 köy yolu, ulaşıma kapanırken, karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Bitlis kent merkezinde dün başlayan kar yağışı, gece ve sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yoğun kar yağışı sonucu merkezdeki kar kalınlığı 35, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreye ulaştı. Kent beyaza bürünürken, evler ve park halindeki araçlar da kara gömüldü. Yollardaki sürücüler ise zor anlar yaşadı. Bir anda bastıran kar yağışıyla 160 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının salı gününe kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti. Yetkililer, yağışlı havalarda mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Şube Müdürü Ümit Kurtkan da ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için 9 şantiyede bulunan 52 araç ve 75 kişilik personel ile yoğun çalışma yaptıklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ