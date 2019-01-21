Kar Kalınlığının 1 Metreyi Bulduğu Hafik İlçesinde Yaralıyı Kızakla Taşıdılar

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Hafik ilçesinde yaralıyı kızakla taşıdılar

SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde kar temizlemek isterken çatıdan düşen yaralanan kişi,8 saat süren operasyonla 112 ekipleri tarafından kızağa çevrilen sedye ile çekilerek taşındı.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Hafik ilçesi Kızılcaören köyünde Ş.K. isimli 77 yaşındaki kişi evinin çatısını temizlemek isterken düşerek yaralandı. Yakınları 112'den yardım istedi. Köy yolu yer yer 1 metreyi bulan kar kalınlığı nedeni ile araç ulaşımına kapalıydı. Özel İdare Ekipleri köye 2 kilo metre kala bir mesafeye kadar yolu açabildi. 112 ekipleri kalan mesafeyi bata çıka yürümek zorunda kaldı. Yanına vardıklarında ise yaralıyı kızağa çevirdikleri sedye ile çekerek ambulansın yanına kadar götürmeyi başardılar. Bu anlar 112 ekiplerine eşlik eden bir köy sakini tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Hafik Devlet hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA