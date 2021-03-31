Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Cıbıltepe, ilkbaharda da turistlerle şenlendi
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Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Cıbıltepe, ilkbaharda da turistlerle şenlendi

Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Cıbıltepe, ilkbaharda da turistlerle şenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasındaki Cıbıltepe Kayak Merkezi, ilkbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde de kayak sezonunu dolu dolu geçiriyor.

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasındaki Cıbıltepe Kayak Merkezi, ilkbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde de kayak sezonunu dolu dolu geçiriyor.

Sarıçam ormanları arasında bulunan 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinde, son günlerdeki yağışlarla kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu.

İlkbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde pistlerde yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yaparak gönüllerince eğleniyor.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, kar sıkıntısının yaşanmadığı kayak merkezinde, yerli ve yabancı turistlerin ilkbaharda da kayak yaptığını söyledi.

"Sezonu güzel geçirdik"

Bölgede mart ayında yoğun kar yağışı olduğunu ifade eden Taş, şöyle konuştu:

"Kayak merkezimizde 1,5 metre kar kalınlığı bulunmaktadır. Bu sezon nisan ayında gidebildiği kadar gidecektir. Kayakseverlerin özlediği kar, şu anda pistlerimizde mevcut. Salgın nedeniyle tüm otellerde tedbirler üst seviyede tutuluyor. Kayakseverler dolu dolu güzel bir sezon geçiriyor. Oteller olarak sezonu gayet güzel geçirdik. İnşallah yeni sezonda güzel yatırımlarla, yeniliklerle misafirlerimizin karşısına çıkacağız."

Kayak eğitmeni Murat Üstündağ ise güzel bir havada kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını anlattı.

İlkbahar mevsiminde de pistlerde yeteri kadar kar bulunduğunu vurgulayan Üstündağ, sezonun son demlerinde herkesi kayak yapmaya davet etti.

Yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor

Kocaeli'nden kayak için Sarıkamış'a gelen Uğurcan Özkaya da Sarıkamış'ı çok beğendiklerinin belirterek, "Bu sezon alışılmadık bir durum oldu, mart ayı sonuna kadar kar yağdı. Pistler çok iyi. Umarım nisanda da kayak sezonu devam eder." diye konuştu.

İranlı misafirlerden Ayda Kadirzade de Cıbıltepe'nin kar kalitesini çok beğendiğini, çok eğlendiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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