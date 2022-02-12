DÜZCE (İHA) - Kar kalınlığı insan boyuna ulaştı... Traktör kara gömüldü, evlerin pencereleri karla kaplandı

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

DÜZCE - Düzce'de 2 gündür yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında sinekli yaylasında kar kalınlığı 2 metreye kadar çıktı. Traktör kara gömülürken, kar kalınlığı sebebi ile evlerin pencereleri karla kaplandı.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde 2 gündür kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar kalınlığı yer yer 1.5 metreye ulaşırken, Sinekli Yaylası'nda kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Yaylada hayvancılık yapan Ercan Ardıç, sabah uyandığında ise gördüğü karşısında şok oldu. Kar kalınlığı sebebi ile traktör kara saplanırken, Ardıç traktörü kurtarmak için çalışma başlattı. Evinden traktöre kadar tünel açan Ardıç, " Yoğun kar yağışında traktörü gömdük. Ortalama 1.90-2 metre kar var şu anda burada. Traktörün altını temizlersek buradan onu çıkartabileceğiz. Hayvanlar iyi onlarda şu anda sıkıntı yok. Hayvanların yemleri bizim yemek problemimiz yok şu anda. Burada onlara bakarak bu kışı atlatacağız. Arabayı kurtarırsak yolu açacağız" ifadelerinde bulundu.

"2 metre kar var"

Yaylada ikamet eden Mehmet Albayrak ise 2 metre kar olduğunu, çatılarda biriken karlar sebebi ile çatıların çökmesinden korktuklarını dile getirerek, " Sinekli yaylasındayız. Gerçekten de 2 metre kar var. Çatıların çökmesinden çok tedirginiz. Yoğun bir şekilde kar yağışı devam ediyor. Burası yaylanın alt kısmı. Üst kısmında kar daha yoğun bir şekilde yağıyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Yakında evin camını da açsak göremeyeceğiz. Kar kalınlığı 2 metreyi geçti" şeklinde konuştu.