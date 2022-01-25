Kar kalınlığı 90 santimetreyi buldu, vatandaş metreyle ölçtü - Haberler
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Kar kalınlığı 90 santimetreyi buldu, vatandaş metreyle ölçtü

Kar kalınlığı 90 santimetreyi buldu, vatandaş metreyle ölçtü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Kabaca köyünde kar kalınlığı 90 cm buldu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek İlçesi Kabaca köyünde kar kalınlığı 90 cm buldu.

Zonguldak'ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle Devrek İlçesi Kabaca köyünde kar kalınlığı 90 cm geçti. Vatandaşlarda kar kalınlığı metreyle ölçtü. Kar kalınlığının 90 cm bulmasının ardından yollar kapanırken, köye giriş çıkmış yapılamadı. Hayatın durma noktasına geldiği köyde İl Özel idaresine bağı ekipler yolu açmak için büyük çaba sarf ediyor.

(Emre Can Bayram/ İHA)

Kar kalınlığı 90 santimetreyi buldu, vatandaş metreyle ölçtü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Zonguldak, kar, Güncel, Haber

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