Kar kalınlığı 50 santimetre ölçüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar kalınlığı 50 santimetre ölçüldü

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Kar kalınlığı Adıyaman'da 50 santimetreye ulaştı.

ADIYAMAN (AA) - Kar kalınlığı Adıyaman'da 50 santimetreye ulaştı.

Adıyaman

Adıyaman'da da dün öğle saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı kent merkezinde yollar kapandı, bazı ağaçlar devrildi, iş yerlerinin çatılarında çökme yaşandı.

Atatürk Bulvarı'nda mahsur kalan bir ambulans, ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Kar kalınlığı 50 santimetre ölçüldü

Kar kalınlığı 50 santimetre ölçüldü

Kar kalınlığı 50 santimetre ölçüldü

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title