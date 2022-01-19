Kar kalınlığı 50 santimetre ölçüldü
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Kar kalınlığı Adıyaman'da 50 santimetreye ulaştı.
ADIYAMAN (AA) - Kar kalınlığı Adıyaman'da 50 santimetreye ulaştı.
Adıyaman
Adıyaman'da da dün öğle saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı kent merkezinde yollar kapandı, bazı ağaçlar devrildi, iş yerlerinin çatılarında çökme yaşandı.
Atatürk Bulvarı'nda mahsur kalan bir ambulans, ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.