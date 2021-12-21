Kar kalınlığı 50 santime ulaştı... Köylüler kapanan yollarını traktörler ile açtı - Haberler
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Kar kalınlığı 50 santime ulaştı... Köylüler kapanan yollarını traktörler ile açtı

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Güncel

Kar kalınlığı 50 santime ulaştı.

ULUS, BARTIN (İHA) - Kar kalınlığı 50 santime ulaştı... Köylüler kapanan yollarını traktörler ile açtı

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde kar kalınlığı 50 santime ulaştı.

Bartın'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde kar kalınlığı 50 santime ulaştı. Köyde yaşayan vatandaşlar traktörlerle yollarını açmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar küreklerle evlerinin yolunu açarken yoğun kar yağışında zarar gören enerji nakil hatları nedeniyle köye elektrik verilemiyor.

Vatandaşlar yollarının açılmasını beklediklerini ifade ederken kar kalınlığının 40-50 santime ulaştığını, elektrik olmadığı içinde mağduriyet yaşadıklarını belirttiler.

Yoğun kar yağışının devam ettiği Bartın'da kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kent genelinde 46 köy yolu ulaşım kapanırken 66 köye ise enerji verilemediği öğrenildi.

Bartın genelinde kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Kar kalınlığı 50 santime ulaştı... Köylüler kapanan yollarını traktörler ile açtı

Kar kalınlığı 50 santime ulaştı... Köylüler kapanan yollarını traktörler ile açtı

Kar kalınlığı 50 santime ulaştı... Köylüler kapanan yollarını traktörler ile açtı

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İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Son Dakika Haberleri

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