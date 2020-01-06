Kar kalınlığı 1 metreyi buldu
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Kar kalınlığı 1 metreyi buldu

Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu.

06.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:49
Kar kalınlığı 1 metreyi buldu

'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu.


Sivas'ta etkili olan kar yağışı, ilin kuzey bölgesinde yüksek kesimlerde daha sert hissedildi. ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Karayolları, İl ve ilçe Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Halen kapalı olan 150 köy yolunda yol açma çalışmaları sürüyor. Sivas'ta hissedilen hava sıcaklığı gün içerisinde eksi 10 dereceye kadar düştü. - SİVAS

Kaynak: İHA
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