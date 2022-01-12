Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Alacabel'de tırların geçişine izin verilmiyor - Haberler
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Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Alacabel'de tırların geçişine izin verilmiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Alacabel'de tırların geçişine izin verilmiyorKonya karayolunda kar yağışı etkili oluyor.

ANTALYA (İHA) - Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Alacabel'de tırların geçişine izin verilmiyor

ANTALYA İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya- Konya karayolunda kar yağışı etkili oluyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı bir metreyi aştı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde geçtiğimiz cumartesi gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Bölgede kar kalınlığı bir metreyi geçerken tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmiyor. Bölgede yoğun kar nedeni ile trafik güçlükle sağlanıyor.

Akseki'nin Kumluboğaz mevkiinden itibaren başlayan kar yağışı 1825 metre rakımlı Alacabel'de etkisini gösteriyor. Karayolları Akseki ve Alacabel ekibi yolun trafiğe açık tutulması için yoğun mücadele veriyor. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makineleri ile yolda biriken karları temizliyor. Akseki'nin Kumluboğaz mevkiinden Yarpuz mahallesine kadar olan kesimde kar kalınlığı yer yer 30-40 santimetreyi bulurken, Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı bildirilirken, uzun araçların geçişine izin verilmediği, araçların dinlenme tesislerine yönlendirildiği bildirildi.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

Kar yağışı Akseki'den başlayarak Akseki'nin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde de etkili olduğu bildirilirken, Büyükşehir Belediye ekiplerinin iş makineleri ile kar kürüme çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Alacabel'de tırların geçişine izin verilmiyor

Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Alacabel'de tırların geçişine izin verilmiyor

Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Alacabel'de tırların geçişine izin verilmiyor

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İhlas Haber Ajansı / Ayşe Çatlı - Son Dakika Haberleri

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