Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Nemrut yolu açıldı
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Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Nemrut yolu açıldı

İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Nemrut yolu açıldı Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Nemrut Dağı, yolu karayolları ekipleri tarafından açıldı.

Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Nemrut yolu açıldı

ADIYAMAN - Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Nemrut Dağı, yolu karayolları ekipleri tarafından açıldı.

UNESCO'nun 'Dünya Kültür Mirası' listesinde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı yolu ikinci kez açıldı. Geçtiğimiz aylarda karayolları ekipleri tarafından yolu ulaşıma açılan Nemrut Dağı, turizm sezonunu açmıştı. Ancak önceki hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğe ekipleri kar kalınlığının tipi nedeniyle 1 metreye kadar çıktığı yolda kar temizleme çalışması yaptı.

Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Nemrut yolu açıldı
Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Nemrut yolu açıldı
Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Nemrut yolu açıldı
Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Nemrut yolu açıldı
Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Nemrut yolu açıldı
Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Nemrut yolu açıldı
Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Nemrut yolu açıldı
Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Nemrut yolu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ

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