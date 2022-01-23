Kar hayatı olumsuz etkiliyor
Karla kaplı yerler Karla kaplı yolda ilerleyen otomobil İş makinesini çalışması Çöken samanlık Kara yolunda bekleyen araçlara kumanya dağıtılması Kar küreyen vatandaşlar Kar etkili oluyor SAMSUN - Samsun'da kar hayatı olumsuz etkiliyor.
HAVZA, SAMSUN (AA) - Karla kaplı yerler
Karla kaplı yolda ilerleyen otomobil
İş makinesini çalışması
Çöken samanlık
Kara yolunda bekleyen araçlara kumanya dağıtılması
Kar küreyen vatandaşlar Kar etkili oluyor
SAMSUN - Samsun'da kar hayatı olumsuz etkiliyor.
Samsun'un Havza ilçesinde dün başlayan kar nedeniyle Samsun-Ankara kara yolu Üniversite Mahallesi mevkisinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Zaman zaman kara yolunda bekletilen araçlarda bulunanlara Havza Belediyesi tarafından kumanya dağıtıldı.
Yoğun kar nedeniyle vatandaşlar iş yerlerinin önünü küreklerle açtı.