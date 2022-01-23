Kar hayatı olumsuz etkiliyor - Haberler
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Kar hayatı olumsuz etkiliyor

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Karla kaplı yerler Karla kaplı yolda ilerleyen otomobil İş makinesini çalışması Çöken samanlık Kara yolunda bekleyen araçlara kumanya dağıtılması Kar küreyen vatandaşlar Kar etkili oluyor SAMSUN - Samsun'da kar hayatı olumsuz etkiliyor.

HAVZA, SAMSUN (AA) - Karla kaplı yerler

Karla kaplı yolda ilerleyen otomobil

İş makinesini çalışması

Çöken samanlık

Kara yolunda bekleyen araçlara kumanya dağıtılması

Kar küreyen vatandaşlar Kar etkili oluyor

SAMSUN - Samsun'da kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Samsun'un Havza ilçesinde dün başlayan kar nedeniyle Samsun-Ankara kara yolu Üniversite Mahallesi mevkisinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Zaman zaman kara yolunda bekletilen araçlarda bulunanlara Havza Belediyesi tarafından kumanya dağıtıldı.

Yoğun kar nedeniyle vatandaşlar iş yerlerinin önünü küreklerle açtı.

Kar hayatı olumsuz etkiliyor

Kar hayatı olumsuz etkiliyor

Kar hayatı olumsuz etkiliyor

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri

Otomobil, Samsun, Havza, kar, Güncel, Haber

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