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Kar, hayatı olumsuz etkiledi

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Karla kaplı caddeler Caddelerde ilerleyen araçlar Yol ve caddelerdeki vatandaşlar Karla kaplanan araçlar ve ağaçlar HAKKARİ - Hakkari'de iki gündür etkili kar hayatı olumsuz etkiledi.

Karla kaplı caddeler

Caddelerde ilerleyen araçlar

Yol ve caddelerdeki vatandaşlar

Karla kaplanan araçlar ve ağaçlar HAKKARİ - Hakkari'de iki gündür etkili kar hayatı olumsuz etkiledi. Beyaza bürünen kentte vatandaş ile esnaf da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar, hayatı olumsuz etkiledi

Kar, hayatı olumsuz etkiledi

Kar, hayatı olumsuz etkiledi

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AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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Karla kaplı caddeler Caddelerde ilerleyen araçlar Yol ve caddelerdeki vatandaşlar Karla kaplanan araçlar ve ağaçlar HAKKARİ - Hakkari'de iki gündür etkili kar hayatı olumsuz etkiledi.

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