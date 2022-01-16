Karla kaplı caddeler Caddelerde ilerleyen araçlar Yol ve caddelerdeki vatandaşlar Karla kaplanan araçlar ve ağaçlar HAKKARİ - Hakkari'de iki gündür etkili kar hayatı olumsuz etkiledi.

Karla kaplı caddeler

Caddelerde ilerleyen araçlar

Yol ve caddelerdeki vatandaşlar

Karla kaplanan araçlar ve ağaçlar HAKKARİ - Hakkari'de iki gündür etkili kar hayatı olumsuz etkiledi. Beyaza bürünen kentte vatandaş ile esnaf da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.