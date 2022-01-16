Kar, hayatı olumsuz etkiledi
AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Karla kaplı caddeler Caddelerde ilerleyen araçlar Yol ve caddelerdeki vatandaşlar Karla kaplanan araçlar ve ağaçlar HAKKARİ - Hakkari'de iki gündür etkili kar hayatı olumsuz etkiledi.
Karla kaplı caddeler
Caddelerde ilerleyen araçlar
Yol ve caddelerdeki vatandaşlar
Karla kaplanan araçlar ve ağaçlar HAKKARİ - Hakkari'de iki gündür etkili kar hayatı olumsuz etkiledi. Beyaza bürünen kentte vatandaş ile esnaf da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.