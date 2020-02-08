Kar hayatı felç etti

08.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:59

Sivas'ta geçtiğimiz günden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felç etti.



Sivas'ta geçtiğimiz günden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 740 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Şehir merkezinde kar kalınlığı 15 santimetrenin üzerine çıktı. Yıldızdağı Kayak Merkezinde kar kalınlığı son yılların rekorunu kırarak 2 metreye yaklaştı.



Sivas Valiliği kamuya bağlı eğitim kurumlarının hafta sonu kurslarını bir gün süre ile tatil etti. Güne beyaz örtü altında uyanan Sivaslılar zor anlar yaşadı. Buz tutan araç zamları kazınarak temizlendi. Esnaflar mesaiye dükkanlarının önünde biriken karları temizleyerek başladı.



Karla mücadele çalışmalarını geceden itibaren başlayan Sivas Belediyesi ekipleri, gün içerisinde de kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Meteoroloji Geren Müdürlüğü tahminlerine göre Sivas'ta hava sıcaklığının eksi 22 dereceye kadar düşmesi ve kar yağışının hafta içerisinde de devam etmesi bekleniyor. - SİVAS

Kaynak: İHA