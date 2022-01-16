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Kar havayı temizledi, İstanbul'dan Uludağ'ın zirveleri göründü

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Genel

- Kar havayı temizledi, İstanbul'dan Uludağ'ın zirveleri göründü İstanbul'da şaşırtan görüntü: Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte Uludağ göründü İstanbul'da dün gece etkili olan kar yağışının ardından havanın temizlenmesiyle birlikte İstanbul'dan Uludağ'ın zirveleri göründü.

İSTANBUL (İHA) - - Kar havayı temizledi, İstanbul'dan Uludağ'ın zirveleri göründü

İstanbul'da şaşırtan görüntü: Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte Uludağ göründü

İSTANBUL - İstanbul'da dün gece etkili olan kar yağışının ardından havanın temizlenmesiyle birlikte İstanbul'dan Uludağ'ın zirveleri göründü. Oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda dün gece saatlerinde kar yağışının etkili olmasının ardından İstanbul'un havası temizlendi. Sabah saatlerinde İstanbul'dan kilometrelerce uzaktan olan Uludağ'ın zirveleri göründü. İlerleyen saatlerde ise, oluşan sis nedeniyle yeniden gözden kayboldu. Kartpostallık görüntü oluşturan o anlar havadan görüntülendi.

Kar havayı temizledi, İstanbul'dan Uludağ'ın zirveleri göründü

Kar havayı temizledi, İstanbul'dan Uludağ'ın zirveleri göründü

Kar havayı temizledi, İstanbul'dan Uludağ'ın zirveleri göründü

Kar havayı temizledi, İstanbul'dan Uludağ'ın zirveleri göründü

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İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Son Dakika Haberleri
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- Kar havayı temizledi, İstanbul'dan Uludağ'ın zirveleri göründü İstanbul'da şaşırtan görüntü: Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte Uludağ göründü İstanbul'da dün gece etkili olan kar yağışının ardından havanın temizlenmesiyle birlikte İstanbul'dan Uludağ'ın zirveleri göründü.

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