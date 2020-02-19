Kar görmeyen çocuklar için okul bahçesine kamyonla kar getirildi

19.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:00

Osmaniye'nin Düziçi ilçisinde, belediye tarafından, kar görmeyen çocukların oynayabilmesi için Dumanlı Yaylası'ndan kamyonlarla kar getirildi.

Düziçi Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerine hiç kar görmediklerini ve görmek istediklerini iletti, okul yönetimi de bu isteği belediyeye aktardı.

Belediye görevlileri, kamyonlarla çıktığı Dumanlı Yaylası'ndan getirdikleri karı okul bahçesine döktü. Hayatlarında ilk kez kar gören çocuklar gönüllerince eğlendi.

Kaynak: AA