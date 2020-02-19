Kar görmeyen çocuklar için okul bahçesine kamyonla kar getirildi
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Kar görmeyen çocuklar için okul bahçesine kamyonla kar getirildi

Osmaniye'nin Düziçi ilçisinde, belediye tarafından, kar görmeyen çocukların oynayabilmesi için Dumanlı Yaylası'ndan kamyonlarla kar getirildi.

19.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:00
Kar görmeyen çocuklar için okul bahçesine kamyonla kar getirildi

'nin ilçisinde, belediye tarafından, kar görmeyen çocukların oynayabilmesi için Dumanlı Yaylası'ndan kamyonlarla kar getirildi.

Düziçi Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerine hiç kar görmediklerini ve görmek istediklerini iletti, okul yönetimi de bu isteği belediyeye aktardı.

Belediye görevlileri, kamyonlarla çıktığı Dumanlı Yaylası'ndan getirdikleri karı okul bahçesine döktü. Hayatlarında ilk kez kar gören çocuklar gönüllerince eğlendi.

Kaynak: AA
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