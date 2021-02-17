Kar fırtınasında kalan kuş türleri fotoğraflandı
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Kar fırtınasında kalan kuş türleri fotoğraflandı

17.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:45
Kar fırtınasında kalan kuş türleri fotoğraflandı

BURSA'nın batı kesimlerinde etkili olan kar ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

 BURSA'nın batı kesimlerinde etkili olan kar ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Karacabey ilçesinde şiddetli fırtınadan dolayı sahile sığınan deniz kuşları, karlar altında fotoğraflandı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı sahil bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına, doğal hayatı olumsuz etkiledi. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, kardan dolayı sahile sığınan kuşları, izledi ve fotoğrafladı. Tüydeş, martı türleri ile kum kuşlarının kötü hava şartlarında hayatta kalabilmek için sahildeki kumul bitkileri ile kıyıya vurmuş kütük ve taş parçalarını siper olarak kullandıklarını belirtti. Tüydeş, "Kuşlar fırtınada zorlanıyorlar. Sahilden ise sürekli havalanıyorlar. Nedeni de ne yazık ki kıyıya vuran ve rüzgarın etkisiyle uçuşarak onları korkutan plastik ve diğer çöp atıkları. 10 dakika içerisinde gelişigüzel uçuşan plasitk atılarından korktukları için defalarca havalandılar.

DOĞAYA ATILAN ÇÖPLER KUŞLARI KAÇIRTTI

Denize atılan çöplerin sahilde biriktiğini ve kuşların kötü hava şartlarında hayatta kalmasını güçleştirdiğini anlatan Alper Tüydeş, "Çok üzüldüm. Böyle bir olaya şahit olmak beni mutsuz etti. 

 Doğaya atılan yabancı atıklar her alanda doğal yaşamı olumsuz etkiliyor. Kuş gözlemcileri için fırtına, yağmur ve kar büyük sürprizlerle doludur. Normalde ülkemize nadir gelen pek çok kuş türü özellikle böyle havalarda görülebilir. Hatta bu durum ülkemizde yeni kuş türlerinin bile kayıt altına alınmasına neden olabilir" diye konuştu.


Kar fırtınasında kalan kuş türleri fotoğraflandı
Kar fırtınasında kalan kuş türleri fotoğraflandı
Kar fırtınasında kalan kuş türleri fotoğraflandı
Kar fırtınasında kalan kuş türleri fotoğraflandı
Kar fırtınasında kalan kuş türleri fotoğraflandı
Kar fırtınasında kalan kuş türleri fotoğraflandı
Kar fırtınasında kalan kuş türleri fotoğraflandı
Kar fırtınasında kalan kuş türleri fotoğraflandı
Kar fırtınasında kalan kuş türleri fotoğraflandı
Kar fırtınasında kalan kuş türleri fotoğraflandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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