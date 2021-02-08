Kar fırtınası Türkiye'ye mi geliyor? Kar fırtınası ne zaman geliyor?

Hollanda'da cumartesi akşamından itibaren başlayan kar fırtınası ve aşırı soğuk hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, İstanbul'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, cumartesi günü mevsim normallerinin altına düşecek. Kentte, pazar günü itibarıyla kar yağışının başlaması bekleniyor. Peki, Kar fırtınası Türkiye'ye mi geliyor?

Yetkililer uyaru üstüne uyarı yaptı, defalarca acil durum ilan edildi. Hayat tam anlamıyla durma noktasına gelirken, dün gece Hollandalılar adını koydu. Ülkeyi çok kötü vurması beklenen Darcy'nin, Rusya ve Doğu Avrupa'dan geldiği açıklandı ve kelimenin tam anlamıyla ortalığı kasıp kavurarak karamsar tahminlerin bile ötesine geçti. Kar fırtınası Türkiye'ye mi geliyor? Kar fırtınası ne zaman geliyor?

KAR FIRTINASI TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?

Ankarara'nın kuzey kesimlerinde pazar günü kar yağışı görüleceğini aktaran Doğan, pazartesi günü ise kent genelinde bir yağış beklentisi olduğunu söyledi.

Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de bugün kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın, bugün öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90/kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz'de ise bugün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Kar fırtınaları Kuzey Yarımküre'yi esir almış durumda. ABD'nin orta batısında başlayan ve ülkenin doğu yakasını da etkisi altına alan tipi sonrasında pek çok eyalette acil durum ilan ilan edildi. Önümüzdeki hafta kar fırtınaların etkisini daha artırması bekleniyor.

Bazı eyaletlerde de hava trafiği felç oldu ve yüzlerce uçuş iptal edildi. Minnesota ve Illinois eyaletlerinden başlayarak doğuya doğru gelen kar fırtınası, Virginia, Maryland ve Washington'ı da etkisi altına aldı.

Chicago'da kar kalınlığı 17 santimetreyi bulurken, yoğun kar yağışı nedeniyle 300'den fazla uçuş iptal edildi, 360'tan fazla uçuşta ise gecikme yaşandı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Washington'da acil durum ilan edildi.

Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Pennsylvania, New York, Delaware ve Massachusetts eyaletlerini etkisi altına alan kar fırtınası hayatı tam anlamıyla felç etti.