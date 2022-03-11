Kar fırtınası İstanbul Boğazı'nı vurdu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sarıyer'de kar yağışının etkisiyle ortalık beyaza bürünürken, İstanbul Boğazı tipiye esir oldu.
SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de kar yağışının etkisiyle ortalık beyaza bürünürken, İstanbul Boğazı tipiye esir oldu.
İstanbul'da beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Lapa lapa yağan karın etkisiyle Sarıyer beyaza bürünürken, yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Boğazı'nda rüzgar ve kar nedeniyle oluşan tipi dalgaların şiddetini arttırdı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa