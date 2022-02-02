"Kar festivali" yalanıyla 2,7 ton et ürünü toplayıp kaçan şüpheli tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan bir şüpheli, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saklıkent'te kar festivali düzenleneceğini söyleyerek 4 kişiden 2 bin 700 kilogram kırmızı ve beyaz et ürünü alıp ortadan kaybolan kişi hakkında çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli M.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.