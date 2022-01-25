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Kar etkili oluyor - Vatandaş görüntüleri

AA - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de kalan arabaların görüntüsü Eyüpsultan'da vatandaşlar İETT otobüsünü itmeye çalışıyor Esenyurt'ta itfaiye aracı yolda kaldı Halkalı'da kar küreme aracı yolda kaldı Bahçeşehir Boğazköy İETT otobüsleri yolda kaldı Bağcılarda araçlar yolda güçlükle ilerledi Ümraniye'de vatandaşlar...

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de kalan arabaların görüntüsü

Eyüpsultan'da vatandaşlar İETT otobüsünü itmeye çalışıyor

Esenyurt'ta itfaiye aracı yolda kaldı

Halkalı'da kar küreme aracı yolda kaldı

Bahçeşehir Boğazköy İETT otobüsleri yolda kaldı

Bağcılarda araçlar yolda güçlükle ilerledi

Ümraniye'de vatandaşlar karın keyfini çıkarttı İSTANBUL - Kar etkili oluyor - Vatandaş görüntüleri

Kar etkili oluyor - Vatandaş görüntüleri

Kar etkili oluyor - Vatandaş görüntüleri

Kar etkili oluyor - Vatandaş görüntüleri

AA - Son Dakika Haberleri

Eyüpsultan, Ümraniye, Esenyurt, kar, Güncel, Haber

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