Kar etkili oluyor - Vatandaş görüntüleri
Arnavutköy'de kalan arabaların görüntüsü Eyüpsultan'da vatandaşlar İETT otobüsünü itmeye çalışıyor Esenyurt'ta itfaiye aracı yolda kaldı Halkalı'da kar küreme aracı yolda kaldı Bahçeşehir Boğazköy İETT otobüsleri yolda kaldı Bağcılarda araçlar yolda güçlükle ilerledi Ümraniye'de vatandaşlar...
ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de kalan arabaların görüntüsü
Eyüpsultan'da vatandaşlar İETT otobüsünü itmeye çalışıyor
Esenyurt'ta itfaiye aracı yolda kaldı
Halkalı'da kar küreme aracı yolda kaldı
Bahçeşehir Boğazköy İETT otobüsleri yolda kaldı
Bağcılarda araçlar yolda güçlükle ilerledi
Ümraniye'de vatandaşlar karın keyfini çıkarttı İSTANBUL - Kar etkili oluyor - Vatandaş görüntüleri