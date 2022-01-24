Kar etkili oluyor - Haramidere-Şirinevler-Taksim Meydanı

Haramidere Metrobüs durağı ve köprüsünden görüntüler Yolda kalan araçlar ve şoförlerden detaylar Kar topu oynayan aile Şirinevler metrobüs durağındaki yoğunluk Taksim Meydanı'ndan görüntüler İSTANBUL - Kar etkili oluyor - Haramidere-Şirinevler-Taksim Meydanı.