Kar etkili oluyor - Haramidere-Şirinevler-Taksim Meydanı - Haberler
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Kar etkili oluyor - Haramidere-Şirinevler-Taksim Meydanı

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Haramidere Metrobüs durağı ve köprüsünden görüntüler Yolda kalan araçlar ve şoförlerden detaylar Kar topu oynayan aile Şirinevler metrobüs durağındaki yoğunluk Taksim Meydanı'ndan görüntüler İSTANBUL - Kar etkili oluyor - Haramidere-Şirinevler-Taksim Meydanı.

Haramidere Metrobüs durağı ve köprüsünden görüntüler

Yolda kalan araçlar ve şoförlerden detaylar

Kar topu oynayan aile

Şirinevler metrobüs durağındaki yoğunluk

Taksim Meydanı'ndan görüntüler İSTANBUL - Kar etkili oluyor - Haramidere-Şirinevler-Taksim Meydanı

Kar etkili oluyor - Haramidere-Şirinevler-Taksim Meydanı

Kar etkili oluyor - Haramidere-Şirinevler-Taksim Meydanı

Kar etkili oluyor - Haramidere-Şirinevler-Taksim Meydanı

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

Şirinevler, Metrobüs, Taksim, kar, Güncel, Haber

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