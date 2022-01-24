Kar etkili oluyor - Beylikdüzü - Haberler
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Kar etkili oluyor - Beylikdüzü

AA / Taha Erhan Keleş - Haberler | Güncel

Karlı havada motosiklet ile yola çıkanların görüntüleri Esenler O-3 Bağlantı yolundan görüntüler Haramidere mevkiinden görüntüler Beylikdüzü'nden kar görüntüler İSTANBUL - İstanbul'da yoğun kar yağışı sebebiyle Haramidere ve Beylikdüzü'nde trafikte aksama yaşanıyor.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Karlı havada motosiklet ile yola çıkanların görüntüleri

Esenler O-3 Bağlantı yolundan görüntüler

Haramidere mevkiinden görüntüler

Beylikdüzü'nden kar görüntüler İSTANBUL - İstanbul'da yoğun kar yağışı sebebiyle Haramidere ve Beylikdüzü'nde trafikte aksama yaşanıyor.

Kar etkili oluyor - Beylikdüzü

Kar etkili oluyor - Beylikdüzü

Kar etkili oluyor - Beylikdüzü

AA / Taha Erhan Keleş - Son Dakika Haberleri

Beylikdüzü, İstanbul, Esenler, kar, Güncel, Haber

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