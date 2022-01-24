Kar etkili oluyor - Beylikdüzü
AA / Taha Erhan Keleş - Haberler | Güncel
Karlı havada motosiklet ile yola çıkanların görüntüleri Esenler O-3 Bağlantı yolundan görüntüler Haramidere mevkiinden görüntüler Beylikdüzü'nden kar görüntüler İSTANBUL - İstanbul'da yoğun kar yağışı sebebiyle Haramidere ve Beylikdüzü'nde trafikte aksama yaşanıyor.
BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Karlı havada motosiklet ile yola çıkanların görüntüleri
Esenler O-3 Bağlantı yolundan görüntüler
Haramidere mevkiinden görüntüler
Beylikdüzü'nden kar görüntüler İSTANBUL - İstanbul'da yoğun kar yağışı sebebiyle Haramidere ve Beylikdüzü'nde trafikte aksama yaşanıyor.