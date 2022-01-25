Kar yağışı ve tipi etkili oluyor (2) - Haberler
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Kar yağışı ve tipi etkili oluyor (2)

AA / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Cadde ve sokaklarda karla kaplı alanlar Tramvay görüntüleri Ahmet Hilmi Nalçacı caddesi çevresinde kar yağışı Kar yağışının ardından yoğunlaşan trafik KONYA - Kent merkezinde de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

KONYA (AA) - Cadde ve sokaklarda karla kaplı alanlar

Tramvay görüntüleri

Ahmet Hilmi Nalçacı caddesi çevresinde kar yağışı

Kar yağışının ardından yoğunlaşan trafik KONYA - Kent merkezinde de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. zorlanıyor. Şehir merkezinde belediye kar küreme araçları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (2)

Kar yağışı ve tipi etkili oluyor (2)

Kar yağışı ve tipi etkili oluyor (2)

Kar yağışı ve tipi etkili oluyor (2)

AA / Anıl Kuru - Son Dakika Haberleri

Konya, kar, Güncel, Haber

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