Kar yağışı ve tipi etkili oluyor (2)
Cadde ve sokaklarda karla kaplı alanlar Tramvay görüntüleri Ahmet Hilmi Nalçacı caddesi çevresinde kar yağışı Kar yağışının ardından yoğunlaşan trafik KONYA - Kent merkezinde de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
KONYA (AA) - Cadde ve sokaklarda karla kaplı alanlar
Tramvay görüntüleri
Ahmet Hilmi Nalçacı caddesi çevresinde kar yağışı
Kar yağışının ardından yoğunlaşan trafik KONYA - Kent merkezinde de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. zorlanıyor. Şehir merkezinde belediye kar küreme araçları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (2)