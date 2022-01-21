Kar etkili olmaya başladı (3)
AA / Sedat Kara - Haberler | Güncel
Hayrabolu İlçesinde başlayan kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hayrabolu İlçesinde başlayan kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Subaşı Mahallesi'nde yaşayan Şahin Gültekin, kar yağışının yüksek kesimlerde daha etkili olduğu söyledi.
Belediye Başkanı Osman İnan AA muhabirine, İlçe genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini aldıklarını belirtti.
İnan, tüm ekiplerimizle kar yağışına karşı hazır olduklarını dile getirdi.