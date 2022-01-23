Kar esareti ve eğlence aynı anda
AA / Bülent Temiz - Haberler | Güncel
Kar yağışı Karda yürüyen vatandaşlar Kayan çocuklar Kar esareti ve eğlence aynı anda BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir yanda kar esareti devam ederken, diğer yanda ise çocuklar kar yağışını eğlenceye çevirdi.
KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Kar yağışı
Karda yürüyen vatandaşlar
Kayan çocuklar Kar esareti ve eğlence aynı anda
BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir yanda kar esareti devam ederken, diğer yanda ise çocuklar kar yağışını eğlenceye çevirdi.