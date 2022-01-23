Kar esareti ve eğlence aynı anda - Haberler
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Kar esareti ve eğlence aynı anda

AA / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Kar yağışı Karda yürüyen vatandaşlar Kayan çocuklar Kar esareti ve eğlence aynı anda BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir yanda kar esareti devam ederken, diğer yanda ise çocuklar kar yağışını eğlenceye çevirdi.

KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Kar yağışı

Karda yürüyen vatandaşlar

Kayan çocuklar Kar esareti ve eğlence aynı anda

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir yanda kar esareti devam ederken, diğer yanda ise çocuklar kar yağışını eğlenceye çevirdi.

Kar esareti ve eğlence aynı anda

Kar esareti ve eğlence aynı anda

Kar esareti ve eğlence aynı anda

AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri

Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Haber

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