Kar esareti ve eğlence aynı anda

Kar yağışı Karda yürüyen vatandaşlar Kayan çocuklar Kar esareti ve eğlence aynı anda BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir yanda kar esareti devam ederken, diğer yanda ise çocuklar kar yağışını eğlenceye çevirdi.