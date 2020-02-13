Kar en fazla çocukları sevindirdi, sürücüleri üzdü
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Kar en fazla çocukları sevindirdi, sürücüleri üzdü

Malatya'da etkili olan kar en fazla çocukları sevindirirken, sürücülere zor anlar yaşattı.

13.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:02
Kar en fazla çocukları sevindirdi, sürücüleri üzdü

'da etkili olan kar en fazla çocukları sevindirirken, sürücülere zor anlar yaşattı.


Malatya'da geceden beri devam eden kar yağışı nedeniyle okullar tatil olunca, çocuklar kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Merkezde yaklaşık 50 santimetreyi bulan kar nedeniyle sürücüler ise zor anlar yaşadı. Özellikle yokuşlarda sıkıntı yaşayan sürücüler, Malatya merkezdeki Emeksiz Selim Keskinkılıç alt geçidinde oldukça zorlandı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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