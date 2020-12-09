- Kar Elazığ'da 14 köy yolunu ulaşıma kapattı
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- Kar Elazığ'da 14 köy yolunu ulaşıma kapattı

09.12.2020 12:44 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:49

- Kar Elazığ'da 14 köy yolunu ulaşıma kapattı Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

- Kar Elazığ'da 14 köy yolunu ulaşıma kapattı

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ'da etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Karakoçan ve Sivrice ilçelerinde 5'er, Maden ilçesinde ise 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan yolların açılması içil valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekterliği tarafından oluşturulan karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı. Tarihi Harput Mahallesi'nde ise Elazığ Belediyesi'ne bağlı ekipler karla mücadele çalışması yaparak sabahın erken saatlerinde yolları ulaşıma açtı.

Öteyandan meteoroloji yağışların bölge genelinde devam edeceğini bildirdi. Meteorolojiden yapılan açıklamada: " Bölgemizde havanın çok bulutlu Elazığ, Malatya ve Adıyaman öğle saatlerine kadar yer yer aralıklı yağmur, Tunceli ve Bingöl akşam saatlerine kadar yer yer aralıklı yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenmektedir" denildi.

Kapanan köy yollarında çalışmaların son sürat devam ettiğini belirten Harput Muhtarı Zülküf Demirpolat, " Lapa lapa kar yağdı, sevinçliyiz. Sezonun ilk karı Harput'a düştü. Harput'un bir çok köy yolu kapalıydı. Bu anlamda dün geceden beri çalışma var. İl Özel İdaresi ile Elazığ Belediyesine çok teşekkür ederiz. Şuanda Buzluk Mağarası mevkiindeyiz ve bu bölgeler kapalıydı. Buraları komple açıyorlar. Köy yollarının açılması için de İl Özel İdaresi çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Sevinçliyiz çünkü kar bereket, su ve hayat demektir. Özellikle vatandaşların araçlarına kar lastiği taktırmadan binmesinler. Jandarmamız da girişte kar lastiği kontrolü yapıyor. Yolda kalan vatandaşlarımız genelde kar lastiği olmayan vatandaşlarımız oluyor" dedi.

Yöre sakinlerinden Ümit Karakurt ise " Yollarımız kapanmıştı ve yolları açtılar. Bu mevkideki bütün yollar açılıyor. Kar yağsa bile sıkıntı yaşamıyoruz. Kar lastiği olmayan kesinlikle Buzluk Mağarası mevkiine gelmesinler. Çünkü bu yollar sıkıntılı, kar yağdığında yollar açılsa bile buzlanma oluyor" diye konuştu.

- Kar Elazığ'da 14 köy yolunu ulaşıma kapattı
- Kar Elazığ'da 14 köy yolunu ulaşıma kapattı
- Kar Elazığ'da 14 köy yolunu ulaşıma kapattı
- Kar Elazığ'da 14 köy yolunu ulaşıma kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK

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