Kar Edirne'den giriş yaptı, köyler kısa sürede beyaza büründü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar Edirne'den giriş yaptı, köyler kısa sürede beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı, Özlem Ceylan - Güncel
 - Güncelleme:

Kar Edirne'den giriş yaptı, köyler kısa sürede beyaza büründüEDİRNE Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Edirne'nin Bulgaristan'a yakın sınır köylerini beyaza büründürdü.

LALAPAŞA, EDİRNE (İHA) - Kar Edirne'den giriş yaptı, köyler kısa sürede beyaza büründü

EDİRNE Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Edirne'nin Bulgaristan'a yakın sınır köylerini beyaza büründürdü.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde rakımı yüksek köylerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, köyleri beyaza büründürdü. Etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle, Lalapaşa ilçesinin Hamzabeyli Köyü'nde her yer beyaz örtüyle kaplandı. Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Edirne'nin kent merkezinde de karla karışık yağmur yağışı başladı. Kentin yüksek kesimlerinde yağmur bazen kara dönüşüyor. Edirne'de işe gitmek üzere sabahın erken saatlerinde araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar da zaman zaman ilerlemekte zorluk çekti.

Kar Edirne'den giriş yaptı, köyler kısa sürede beyaza büründü

Kar Edirne'den giriş yaptı, köyler kısa sürede beyaza büründü

Kar Edirne'den giriş yaptı, köyler kısa sürede beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Güncel

Bulgaristan, Lalapaşa, Edirne, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title