Doğu Anadolu'da 1896 köy yolu kardan kapandı

Bir süreden beri bölgede etkili olan Sibirya soğukları, dün geceden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Başta Erzurum olmak üzere bölge illerinde gece başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak sürdürdü. Yarın sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen yağış sebebiyle Ağrı'da kar kalınlığı yarım metreye yükseldi. Muş'ta 39 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı Ardahan'da 27, Erzurum'da 14, Kars'ta 6, Erzincan'da 5, Iğdır'da ise 2 santimetre olarak ölçüldü.

Bu arada Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, Ağrı, Erzurum ve Kars çevrelerinde kar yağışının zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi. Kar yağışının Erzurum ve Kars'ta gece, Ağrı'da ise perşembe sabahı etkisini kaybedeceğini belirten Meteoroloji yetkilileri, buzlanma, don ve yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.