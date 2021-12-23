Kar çinekop getirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar çinekop getirdi

Kar çinekop getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmara ve Karadeniz'de görülen kar yağışı sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Halinde çinekop bolluğu yaşanıyor.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Marmara ve Karadeniz'de görülen kar yağışı sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Halinde çinekop bolluğu yaşanıyor.

İli gündür Karadeniz ve Marmara'da etkili olan kar yağışı sebebiyle balık halinde balık çeşitleri yerini çinekoba bıraktı. Normalde 70 TL olan çinekobun fazla gelmesi sebebiyle 50 liradan satıldığını belirten balıkçı, Umut Sağım, "Son iki gün Karadeniz ve Marmara'da görülen kar yağışı ve soğuk hava bereket getirdi. Normalde 70 lira olan çinekop fazla olması sebebiyle 50 liraya satılıyor. Vatandaşlarımızı balık yemeye davet ediyoruz" dedi.

(Ömer Turan-İHA)

Kar çinekop getirdi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

 Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından art arda tahminler geldi

Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından art arda tahminler geldi

 İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title