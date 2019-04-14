Kar Çiçekleri Doğayı Süsledi

Tunceli'de kış mevsiminin soğuk ve sert geçtiği Ovacık ilçesinde baharın habercisi çiçeklerin açmasıyla tarlalar ve dere kenarları sarıya bürünmeye başladı.

İlkbaharın gelişiyle doğanın canlandığı Ovacık'ta yüzlerce çiçeğin açması, görsel bir şölen sunuyor.

Baharın habercisi olarak bilinen ve her yıl nisan ayının ilk haftalarında açmaya başlayan kar çiçekleri, sarının tonlarıyla güzel görüntüler oluşturuyor.

Mayıs ayına kadar çiçek açan tarla ve dere kenarlarında çiçeklerin üzerine konan rengarenk kanatları ve tarifsiz güzelliğe sahip kelebekler de doğaya ayrı güzellik katıyor.

Munzur Dağları'nın karlı görüntüsüyle birleşen kar çiçeklerinin güzelliği, doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA