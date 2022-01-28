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Kar çatıları çökertti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kar çatıları çökertti

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar sebebi ile yer yer 1.5 metreye ulaşan kar kalınlığına dayanamayan evlerin, garajların ve ahırların çatıları çöktü.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar sebebi ile yer yer 1.5 metreye ulaşan kar kalınlığına dayanamayan evlerin, garajların ve ahırların çatıları çöktü. Çökme sonrasında ciddi maddi hasarlar meydana geldi.

Düzce'de 1 haftadır aralıklarla yağan kar sebebi ile yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı. Kar sebebi ile bir çok noktada da maddi hasarlı olaylar oluştu. Yığılca'nın Tuğrul köyünde evin çatısı kara dayanamayarak çökerken aile evsiz kaldı. Yine aynı köyde kar kalınlığına dayanamayan aracın garajı çöktü. Olayda 1 traktör ile 1 patpat maddi hasar aldı. Ayrıca Tuğrul köyünde bir çok evde çökmeler, çatı kırılmaları da meydana geldi. Bölgede etkili olan kar yağışı sebebi ile Muhtarlık vatandaşlara evlerinin çökmemesi için çatılarda kar temizleme yapması gerektiğini belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu. - DÜZCE

Kar çatıları çökertti

Kar çatıları çökertti

Kar çatıları çökertti

Kar çatıları çökertti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Düzce, kar, 3. Sayfa, Haber

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