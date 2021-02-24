Kar, buz ve sis bulutu, Yıldız Göleti'ne estetik kattı
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Kar, buz ve sis bulutu, Yıldız Göleti'ne estetik kattı

24.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:48
Kar, buz ve sis bulutu, Yıldız Göleti'ne estetik kattı

Sivas'ta 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın güneyinde yer alan ve soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Yıldız Göleti, çevresindeki tepeleri saran sis bulutuyla güzel görüntü oluşturdu.

Sivas'ta 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın güneyinde yer alan ve soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Yıldız Göleti, çevresindeki tepeleri saran sis bulutuyla güzel görüntü oluşturdu.

Kente 58 kilometre mesafedeki Yıldız Dağı'nın eteğinde yer alan Yıldız Göleti'nin yüzeyi bölgede etkili olan aşırı soğuklar yüzünden buz tuttu.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne de yakın olan gölet, yüzeyini kaplayan buz tabakası ve çevresindeki karla kaplı tepelerin zirvesinde oluşan sis bulutuyla adeta görsel şölen sundu.

Göletin çevresinde birkaç noktada beliren dairesel yapıdaki sis bulutları, Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nın zirvesinde genellikle bahar aylarında sıklıkla görülen ve şapkayı andıran hava olayına benzerliğiyle dikkati çekti.

Gölet, adını aldığı Yıldız Dağı ile birlikte özellikle kış mevsiminde doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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